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«Для любой Победы нужна помощь Божья»: жизнеописатель Матроны Московской объяснила, насколько важна неустанная молитва за воинство

«Для любой Победы нужна помощь Божья»: жизнеописатель Матроны Московской объяснила, насколько важна неустанная молитва за воинство

– Ирина Николаевна, мы знаем, что перед войной Матрона Московская жила в Сергиевом Посаде и в Москве по нескольким адресам, в том числе в фанерном флигеле в Сокольниках и в доме по адресу Староконюшенный переулок, 30.

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