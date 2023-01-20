Живая Кубань

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Овнам не стоит перенапрягаться, а Стрельцов привлекут денежные вопросы

Овнам не стоит перенапрягаться, а Стрельцов привлекут денежные вопросы

Овнам не стоит перенапрягаться, а Стрельцов привлекут денежные вопросыОвен В пятницу 20 января астрологи рекомендуют Овнам спокойно заниматься текущими делами, и то не слишком усердно, потому что перенапрягаться в такой день очень неполезно.

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