Волонтеры поздравят с 8 марта смолянок на улицах города

Смолянкам вручат цветы и скажут приятные слова В преддверии Международного женского дня в Смоленске пройдет Всероссийская акция «Вам, любимые!» В рамках мероприятия, 7 марта в 12:00 волонтёры поздравят женщин с наступающим праздником и вручат цветы на улицах и площадях Смоленска.
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