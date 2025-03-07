Волонтеры поздравят с 8 марта смолянок на улицах города

Смолянкам вручат цветы и скажут приятные слова В преддверии Международного женского дня в Смоленске пройдет Всероссийская акция «Вам, любимые!» В рамках мероприятия, 7 марта в 12:00 волонтёры поздравят женщин с наступающим праздником и вручат цветы на улицах и площадях Смоленска.