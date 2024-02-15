Пятиэтажный цех для пошива одежды построят в Барнауле рядом с продуктовым рынком

Проект согласовали на заседании градсовета города Проект цеха по пошиву ожеды Пятиэтажное здание, где планируют разместить предприятие по пошиву одежды, построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 96а, на пересечении с улицей Суха-Батора.