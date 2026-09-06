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Научный туризм в Москве. Как научному музею стать туристическим хитом

Научный туризм в Москве. Как научному музею стать туристическим хитом

Превращение научного пространства в точку притяжения международного масштаба. Сессия «Как научному музею стать туристическим хитом» состоялась 4 сентября на сцене «Арена путешествий» на выставке «ОТДЫХ Leisure 2026».

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