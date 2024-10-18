Дело возбуждено после гибели людей при опрокидывании судна в порту на Сахалине

Уголовное дело возбуждено по факту опрокидывания судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине, в результате чего два человека погибли и один пострадавший госпитализирован, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.