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ИА Регнум

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Танкисты «Севера» уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ под Харьковом

Танкисты «Севера» уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ под Харьковом

Экипажи танков группировки войск «Север» уничтожили замаскированный блиндаж, пункт управления БПЛА и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

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