iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

9000 мАч, 67 Вт, камера Sony, Snapdragon 6s Gen 4 и пластиковая рамка. Характеристики Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro раскрыты за 3 дня до премьеры

9000 мАч, 67 Вт, камера Sony, Snapdragon 6s Gen 4 и пластиковая рамка. Характеристики Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro раскрыты за 3 дня до премьеры

Обе модели — на однокристальных системах QualcommОфициальная премьера смартфонов Redmi новой линейки Note 17 состоится на следующей неделе, но уже сейчас инсайдер Experience More раскрыл ключевые характеристики двух моделей — Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии