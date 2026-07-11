9000 мАч, 67 Вт, камера Sony, Snapdragon 6s Gen 4 и пластиковая рамка. Характеристики Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro раскрыты за 3 дня до премьеры

Обе модели — на однокристальных системах QualcommОфициальная премьера смартфонов Redmi новой линейки Note 17 состоится на следующей неделе, но уже сейчас инсайдер Experience More раскрыл ключевые характеристики двух моделей — Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro.