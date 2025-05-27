Дэвис: заявления о слабости России не имеют ничего общего с реальностью

Полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что высказывания представителей западных стран о слабости России не имеют ничего общего с реальной ситуацией.
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