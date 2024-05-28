ФСБ: Запад распространяет фейки для дестабилизации пограничных с Украиной регионов России

Распространяемая информация призвана сформировать панические настроения.Запад старается дестабилизировать обстановку в регионах России, которые граничат с Украиной, используя неправительственные организации и масс-медиа.
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