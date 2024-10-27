В Сармановском районе в ДТП погиб водитель «Гранты»

В Сармановском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили очевидцы, инцидент случился днем накануне на перекрестке возле поселка Джалиль, где столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Веста», передает «Татар-информ».
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