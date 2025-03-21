В МИД раскрыли деталь предстоящих переговоров РФ и США: главное за сутки

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, кто отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США, американский президент заявил, что урегулирование конфликта состоится, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал дату проведения саммита «коалиции желающих» по Украине.