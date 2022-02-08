Байден после переговоров с Шольцем пообещал остановить "Северный поток-2" в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден провел в Вашингтоне встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров он заявил, что проект "Северный поток - 2" будет остановлен в случае вторжения России на Украину.
Президент США Джо Байден провел в Вашингтоне встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров он заявил, что проект "Северный поток - 2" будет остановлен в случае вторжения России на Украину.
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