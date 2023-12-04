Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС, что на Украине перед выборами президента происходит жесткий раздел на приверженцев действующего украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии