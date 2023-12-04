МИД РФ: на Украине происходит раздел на приверженцев Зеленского и Залужного

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил ТАСС, что на Украине перед выборами президента происходит жесткий раздел на приверженцев действующего украинского лидера Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.