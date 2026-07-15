В Киржаче 15-летнего юношу избили за то, что «неправильно» чистил снег

Конфликт между соседями привел к преступлению, в котором обвиняется 30-летний местный житель. Об этом 15 июля сообщили в Следственном управлении СК России по региону и в Прокуратуре Владимирской области .
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