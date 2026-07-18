Стивен Мао восхитился Михалковым и русским кино в интервью

Американский продюсер Стивен Мао рассказал, как Никита Михалков вдохновил его на кинопуть. В интервью он отметил впечатление от фильмов "Утомленные солнцем" и "Серебряные коньки", а также выделил влияние Бондарчуков на свое художественное восприятие.