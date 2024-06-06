В Сети: на ПМЭФ обсудили изменения производства контента в России

Российская интернет-индустрия сохраняет устойчивость. Об этом сообщил старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук в ходе сессии «Индустрия контента: инвестиции в новый медиаландшафт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).