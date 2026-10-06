Борис Михайлов о поддержке ЦСКА Роснефти и ставке на молодёжь

Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «Чемпионату» не только вспоминал великие победы и атмосферу золотого века ЦСКА, но и дал оценку сегодняшнему дню клуба — в том числе роли системной поддержки со стороны «Роснефти» и работе с молодыми игроками.