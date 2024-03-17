Почему домашних животных нельзя пускать в спальную комнату

Многие из нас любят своих домашних питомцев и считают их членами семьи. Однако, несмотря на всю любовь и привязанность, которую мы испытываем к нашим пушистым друзьям, есть важные причины, по которым их не стоит пускать в спальную комнату.
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