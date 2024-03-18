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Трибунал должен стать концом политической карьеры Зеленского, утверждает Мурадов

Трибунал должен стать концом политической карьеры Зеленского, утверждает Мурадов

Трибунал должен стать концом политической карьеры Зеленского, утверждает Мурадов Ольга ВайленкоГеоргий Мурадов, постоянный представитель республики Крым при президенте РФ и вице-премьер правительства региона, выразил жёсткую позицию относительно политической деятельности президента Украины Владимира Зеленского, передают журналисты сайта pronedra.

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