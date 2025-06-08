Девушка 24 лет вышла замуж за мужчину на 30 лет старше. Она объяснила, в чем причина

Ну если этот мужчина Венсан Кассель, как на фото, тогда вопросов нет))) с ним точно будешь расти и развиваться.

Ну что же, любовь зла.Ну и кто знает.....

Владимир Алтайцев

Какой-то бред - она Дарья, значит, это Россия. Он Кристофер, значит это Англия, США, Канада, Австралия да ещё не один десяток стран с английским языком. Как туда попала Дарья? Чушь весь опус, так, писанина для дураков.