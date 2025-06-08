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Девушка 24 лет вышла замуж за мужчину на 30 лет старше. Она объяснила, в чем причина

Девушка 24 лет вышла замуж за мужчину на 30 лет старше. Она объяснила, в чем причина

24-летняя студентка Дарья шокировала своё окружение новостью о замужестве — её избранником стал 54-летний мужчина, почти на три десятилетия старше.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну если этот мужчина Венсан Кассель, как на фото, тогда вопросов нет))) с ним точно будешь расти и развиваться.
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15 час.
Элеонора Коган
Ну что же, любовь зла.Ну и кто знает.....
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14 час.
Владимир Алтайцев
Какой-то  бред - она Дарья, значит, это Россия. Он  Кристофер, значит  это  Англия, США, Канада, Австралия  да  ещё  не один десяток стран с английским языком. Как туда  попала  Дарья? Чушь весь опус, так, писанина для  дураков.
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14 час.
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