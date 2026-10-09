Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае

В Алтайском крае двое 17-летних подростков погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором они ехали, врезался в микроавтобус, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
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