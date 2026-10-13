Собянин рассказал, как устроена программа физико-математической вертикали в Москве

Проводить исследования, делать выводы и создавать модели физических приборов школьники научатся за три года обучения по программе физико-математической вертикали.
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