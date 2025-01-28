Водителей призывают быть предельно внимательными за рулем из-за сильного тумана на трассе. Видимость на дорогах в таких условиях затруднена.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Водителей призывают быть предельно внимательными за рулем из-за сильного тумана на трассе. Видимость на дорогах в таких условиях затруднена.