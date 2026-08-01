RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в Сеуте

Король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в Сеуте

Король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в автономном городе Сеута. Как сообщает EFE, монарх «с большой озабоченностью и возмущением» следил за событиями, связанными с миграционным кризисом в Сеуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии