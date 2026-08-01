Король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в Сеуте

Король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в автономном городе Сеута. Как сообщает EFE, монарх «с большой озабоченностью и возмущением» следил за событиями, связанными с миграционным кризисом в Сеуте.
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