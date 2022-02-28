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"За вами уже выехали": что происходит в популярном районе Владивостока, волнуются люди

"За вами уже выехали": что происходит в популярном районе Владивостока, волнуются люди

В социальной сети Instagram dpskontrol125rus (12+) жители Владивостока рассказали о том, что происходит в популярном районе города.

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