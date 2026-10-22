В отношении отцов сегодня в моде слово «осознанный» – мол, не случайно «залетел», а осознанно хотел ребенка, ждал, готовился, а теперь рад и делает все, чтобы вырастить здорового и порядочного члена общества .
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