В Индии вспышка неизвестной болезни. Что нужно знать?

В начале декабря жители удаленной индийской деревни Бадхал, расположенной в районе Раджури, стали жаловаться на симптомы, схожие с пищевым отравлением: лихорадка, рвота, диарея, а также боли в горле и затрудненное дыхание.
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