Evening News: Де Брёйне может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может покинуть английский клуб. Как сообщает Manchester Evening News, полузащитник дал устное согласие присоединиться к новому клубу из Саудовской Аравии до истечения срока действия его контракта с «Манчестер Сити».
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