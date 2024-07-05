Evening News: Де Брёйне может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может покинуть английский клуб. Как сообщает Manchester Evening News, полузащитник дал устное согласие присоединиться к новому клубу из Саудовской Аравии до истечения срока действия его контракта с «Манчестер Сити».