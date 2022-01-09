Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Капризов может вернуться в состав «Миннесоты» в следующем матче – с «Анахаймом» 14 января

«Миннесота» поместила форварда Кирилла Капризова в список травмированных. При этом он может вернуться в состав команды уже в следующей игре «Миннесоты» – против «Анахайма» (14 января).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх