В Екатеринбурге откроются китайские автосалоны

В Екатеринбурге откроются официальные центры продаж китайских автомобилей. Такие договоренности достигнуты во время официального визита городской делегации в КНР, сообщил на пресс-конференции глава мэр Алексей Орлов.
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