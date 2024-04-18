Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Автор, переставайте играть в дебилизм. И да, монархия - это не выход, а такого хренового царя как Николай второй надо...В России появилис...

В России появились люди, которые считают благом для страны возрождение монархии. Предлагаю сравнить царизм и социализм

В России появились люди, которые считают благом для страны возрождение монархии. Предлагаю сравнить царизм и социализм

В новой России появилась очень странная на мой взгляд тенденция, это неумеренное возвеличивание идеи монархии.

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Комментарии
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А
Андрей
При староверах грамотность России была абсолютной!!! Писание читали все сами! После реформ патриарха Никона, пошло так называемое &quot;отупление&quot; крестьян и Святое писание стали им читать попы, но церковно- приходские школы были! И не настолько безграмотны были русские, как об этом кричат западники!
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7 час.
sozopolpiter воробьев
когда читаешь некоторых, мысля лезет, мол, дюже богато и здорово народ при царях жил. объедался и обжирался, почти не работая, по киянтирам хаживал, кины разныя глядел ежевечерне, то... сё... и решил народ, мол, чё та шибко здорово я живу. дай кося похуже жить стану. а царь и буржуя ему кааак скажут: цыц! не смей хуже жить! а народ своё - неее, хочу жить хуже и позвал большевиков. а те каааак стали ухудшать народу житьё. учить грамоте насильно стали, лечиться бесплатно вынуждали, жильё, гады такие, организовывать стали, заводы всякие строить, лектрастанцыи, дороги делать заставляли, лечиться бесплатно вынуждали, словом, издевалися злыя большевики над народом, а тот всё о царе вспоминал и даже кушать не мог. а по мне удавить бы кликуш да прочую либерастню...
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5 час.
Станислав Решетников
Автор, переставайте играть в дебилизм. И да, монархия - это не выход, а такого хренового царя как Николай второй надо было ещё поискать. Да, и в целом Романовы для России далеко не благо. Но фишка в том, что и большевики были для страны далеко не сахар. Иначе бы и их не поперли. Да и вообще хватит искать благо в прошлом. Нормальное общество должно смотреть в будущее, а не копаться на помойках из останков прошлого.
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4 час.

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