В России появились люди, которые считают благом для страны возрождение монархии. Предлагаю сравнить царизм и социализм

А Андрей При староверах грамотность России была абсолютной!!! Писание читали все сами! После реформ патриарха Никона, пошло так называемое "отупление" крестьян и Святое писание стали им читать попы, но церковно- приходские школы были! И не настолько безграмотны были русские, как об этом кричат западники!

sozopolpiter воробьев когда читаешь некоторых, мысля лезет, мол, дюже богато и здорово народ при царях жил. объедался и обжирался, почти не работая, по киянтирам хаживал, кины разныя глядел ежевечерне, то... сё... и решил народ, мол, чё та шибко здорово я живу. дай кося похуже жить стану. а царь и буржуя ему кааак скажут: цыц! не смей хуже жить! а народ своё - неее, хочу жить хуже и позвал большевиков. а те каааак стали ухудшать народу житьё. учить грамоте насильно стали, лечиться бесплатно вынуждали, жильё, гады такие, организовывать стали, заводы всякие строить, лектрастанцыи, дороги делать заставляли, лечиться бесплатно вынуждали, словом, издевалися злыя большевики над народом, а тот всё о царе вспоминал и даже кушать не мог. а по мне удавить бы кликуш да прочую либерастню...