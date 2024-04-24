Четыре человека пострадали в ночной аварии в Михайловке 😱😱😱 Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Коммуны и Республиканской мотоцикл столкнулся с кроссовером.
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Четыре человека пострадали в ночной аварии в Михайловке 😱😱😱 Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Коммуны и Республиканской мотоцикл столкнулся с кроссовером.