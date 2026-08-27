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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о матче с «Акроном»: «ЦСКА не будет легко, нельзя заниматься шапкозакидательством. Не нужно недооценивать соперника, очки терять нельзя»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о матче против «Акрона». Команды завтра сыграют в 6-м туре РПЛ .

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