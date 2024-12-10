СК проверит законность выдачи гражданства России обвиняемому в стрельбе в Марксе

Следствие в ходе расследования уголовного дела по факту стрельбы в Марксе Саратовской области проверит законность приобретённого обвиняемым Рубиком Акопяном гражданства России, сообщил руководитель регионального главка СК Дмитрий Костин.
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