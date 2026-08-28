Путин начал осмотр выставки участников конкурса "Знай наших"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал осмотр выставки технологических компаний из числа участников и победителей конкурса "Знай наших", передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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