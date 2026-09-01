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Стилист Лисовец назвал элегантность главным трендом осени 2026 года

Стилист Лисовец назвал элегантность главным трендом осени 2026 года

Стилисты рассказали NEWS.ru о главных трендах этой осени. На смену оверсайз-фасону пришли элегантные и женственные силуэты.

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