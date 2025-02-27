В нурлатском селе Вишневая Поляна открыли мемориальную доску в память о бойце СВО

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной В селе Вишневая Поляна Нурлатского района торжественно открыли мемориальную доску в честь Виктора Картамышева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
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