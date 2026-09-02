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Рәхәтләнеп йоклар өчен, матрас нинди булырга тиеш?

Сентябрь башында матрасны дөрес карау уңайлы йокыны тәэмин итә һәм аның хезмәт итү вакытын озайта. Бу хакта «RT» Роскачество матбугат хезмәтенә сылтама белән яза.

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