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Энциклопедия Техники

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Шесть способов вязания от центра: цветные техники для необычных проектов

Шесть способов вязания от центра: цветные техники для необычных проектов

Когда привычные схемы перестают удивлять, на помощь приходит вязание от центра. Это особый подход, при котором полотно формируется не снизу вверх или справа налево, а из одной точки — середины будущего изделия.

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