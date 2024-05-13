Еще одно дело возбудили на водителя утонувшего в Мойке автобуса

Любой водитель скажет, что даже при неисправности тормозов можно спасти машину при помощи руля. Хотя бы не утопить! Или я не права?

Анатолий

Одним рулём проблему не решить. Надо выключить двигатель. Поставить кпп на первую передачу, что обеспечит эфеект торможения двигателем. И начать тормозить ручником. Ручной тормоз механический и не зависит от исправности гидравлики. Ничего этого водила не выполнил и даже прямо ехать не стал, хотя возможность была.