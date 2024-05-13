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Царьград

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Еще одно дело возбудили на водителя утонувшего в Мойке автобуса

Еще одно дело возбудили на водителя утонувшего в Мойке автобуса

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в результате погибли семь человек.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Любой водитель скажет, что даже при неисправности тормозов можно спасти машину при помощи руля. Хотя бы не утопить! Или я не права?
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13 час.
Анатолий
Одним рулём проблему не решить. Надо выключить двигатель. Поставить кпп на первую передачу, что обеспечит эфеект торможения двигателем. И начать тормозить ручником. Ручной тормоз механический и не зависит от исправности гидравлики. Ничего этого водила не выполнил и даже прямо ехать не стал, хотя возможность была.
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11 час.

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