Еще одно уголовное дело возбудили в отношении водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в результате погибли семь человек.
Еще одно дело возбудили на водителя утонувшего в Мойке автобуса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Любой водитель скажет, что даже при неисправности тормозов можно спасти машину при помощи руля. Хотя бы не утопить! Или я не права?
Ответить
13 час.
Анатолий
Одним рулём проблему не решить. Надо выключить двигатель. Поставить кпп на первую передачу, что обеспечит эфеект торможения двигателем. И начать тормозить ручником. Ручной тормоз механический и не зависит от исправности гидравлики. Ничего этого водила не выполнил и даже прямо ехать не стал, хотя возможность была.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии