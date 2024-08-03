ИА "Антифашист\' уже сообщал о том, что, по информации от ряда источников, украинский Генштаб во главе с генералом Александром Сырским готовит наступление ВСУ в районе Энергодара с целью вернуть под контроль Запорожскую АЭС.
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