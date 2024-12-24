Претензии избранного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамским каналом и на Гренландию серьезны.
В США назвали серьезными слова Трампа о Панамском канале и Гренландии
Комментарии
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Житель Империи
А при отказе Исландии и Панамы что, военная агрессия сша? Не пригласить ли их в БРИКС? И ввести уже расчёты в цифровой валюте.
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15 час.
Николай Денисов
Может и России пора потребовать от США возврата Аляски?
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13 час.
Дмитрий Гурин
Ну Гренландия вообще то принадлежит Дании и ничего эти сыро- пиво- колбасо- вары против амбиций Трампа сделать не смогут. Насчет Панамы у него будет полный облом с завалом южных штатов кокой по маковки всех его Трамп-тауэров начиная с Панамского (у него и в Панаме домик есть). А насчет заселения Гренландии.... они даже Аляску за эти 150 лет если не ошибаюсь не то что не заселили но и сократили население практически в половину..... и это без всяких страшных катаклизмов..... А климат в Гренландии посерьезнее вроде будет.
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13 час.
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