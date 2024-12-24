В США назвали серьезными слова Трампа о Панамском канале и Гренландии

Дмитрий Гурин

Ну Гренландия вообще то принадлежит Дании и ничего эти сыро- пиво- колбасо- вары против амбиций Трампа сделать не смогут. Насчет Панамы у него будет полный облом с завалом южных штатов кокой по маковки всех его Трамп-тауэров начиная с Панамского (у него и в Панаме домик есть). А насчет заселения Гренландии.... они даже Аляску за эти 150 лет если не ошибаюсь не то что не заселили но и сократили население практически в половину..... и это без всяких страшных катаклизмов..... А климат в Гренландии посерьезнее вроде будет.