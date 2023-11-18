Подконтрольный ОСК проектировщик атомных ледоколов временно остался без лицензии

Её выдали в ноябре 2017 года сроком на 10 лет. Ростехнадзор приостановил действие лицензии ЦКБ «ОСК-Айсберг», позволяющей осуществлять конструкторское сопровождение строительства атомных ледоколов проекта 22220.
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