Школьники стали чаще выбирать естественно-научные предметы

Интерес российских школьников к естественно-научным предметам продолжает расти. В этом году такие дисциплины на ЕГЭ выбрали 35% выпускников - это выше планового показателя в 32,5%.
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