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Крымская газета

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Какие налоговые вычеты увеличат с 2024 года

Какие налоговые вычеты увеличат с 2024 года

Со следующего года крымчане смогут вернуть ещё больше денег, уплаченных за лечение и обучение. За себя и за ребёнка Социальные налоговые вычеты сегодня можно получить за расходы, связанные с благотворительностью, обучением, лечением и медикаментами, негосударственным пенсионным обеспечением, добровольным пенсионным страхованием и страхованием жизни, а также за физкультурно-оздоровительные услуги.

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