Какие налоговые вычеты увеличат с 2024 года

Со следующего года крымчане смогут вернуть ещё больше денег, уплаченных за лечение и обучение. За себя и за ребёнка Социальные налоговые вычеты сегодня можно получить за расходы, связанные с благотворительностью, обучением, лечением и медикаментами, негосударственным пенсионным обеспечением, добровольным пенсионным страхованием и страхованием жизни, а также за физкультурно-оздоровительные услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии