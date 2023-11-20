Какие налоговые вычеты увеличат с 2024 года

Со следующего года крымчане смогут вернуть ещё больше денег, уплаченных за лечение и обучение. За себя и за ребёнка Социальные налоговые вычеты сегодня можно получить за расходы, связанные с благотворительностью, обучением, лечением и медикаментами, негосударственным пенсионным обеспечением, добровольным пенсионным страхованием и страхованием жизни, а также за физкультурно-оздоровительные услуги.