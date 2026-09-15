Банк России отметил рост розничного кредитования в августе

В августе Банк России зафиксировал замедление роста требований банков к предприятиям и одновременное ускорение розничного кредитования.
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