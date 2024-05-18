Лавров: отношения РФ и Китая превосходят классические союзы из прошлого

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что визит президента РФ в Китай подтверждает, что отношения двух государств превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.
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