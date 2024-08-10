Многодетная мать Логинова признала вину по делу о торговле детьми

Многодетная мать Юлия Логинова признала вину в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие в рамках уголовного дела о продаже не менее семи новорожденных, сообщили 10 августа в правоохранительных органах.
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