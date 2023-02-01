Аферист из Дагестана, отбывающий наказание в местах лишения свободы, ожидает приговора за хищение у пермячки почти 3 млн рублей

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по г. Перми окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 26-летнего жителя Республики Дагестан в совершении преступлений, предусмотренных п.
Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по г. Перми окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 26-летнего жителя Республики Дагестан в совершении преступлений, предусмотренных п.
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